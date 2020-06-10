راع يعثر على هيكل عجوز اختفت منذ سنوات في السبعين بتيارت

أخبار الجزائر
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راع يعثر على هيكل عجوز اختفت منذ سنوات في السبعين بتيارت
بقلم مالك ج

عثر أمس راعي غنم على هيكل عظمي باحدى المناطق الريفية التابعة لبلدية السبعبن بتيارت .

و علم من مصادر محلية ان الراعي كان متواجدا يرعى غنمه في مجرى واد جاف يبعد عن مقر البلدية بحوالي 5 كلم فتنبه الى جمجمة وسط كومة من التراب و سارع في ابلاغ مصالح الدرك الوطني التي تنقلت الى عين المكان و فتحت تحقيقا في القضية.

و حسب المعلومات التي استقتها النهار اونلاين من مصادر محلية فيرجح ان يكون الهيكل العظمي لعجوز تبلغ من العمر حوالي 75 سنة التي اختفت منذ اكثر من 3 سنوات و نصف كانت محل بحث منذ لك الوقت و كانت تعاني من الزهابمر خاصة بعد العثور على طاقم أسنان و قطع من بعض الملابس و ينتظر التأكد من هوبتها و سبب وفاتها من طرف الخبرة العلمية التابعة لمصالح الدرك الوطني .


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