رافييل حميدي: “المنتخب الجزائري قادر على تقديم الأفضل والأسوأ على حد سواء”

تحدث مساعد مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، رافاييل حميدي، عن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني، لحساب صمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال رافييل، في تصريح لموقع “le360sport”: “ستكون مباراة رائعة وجميلة بين منتخبين إفريقيين عريقين”.

كما أضاف: “المنتخب الجزائري يبقى فريقا عظيما، إنه بطل إفريقيا 2019، وقادر على تقديم الأفضل والأسوأ على حد سواء”.

وتابع رافييل حميدي: “المنتخب الجزائري يملك إمكانات كبيرة، رغم مشاركاته الصعبة الأخيرة في بطولة كأس أمم أفريقيا. أُفضِّل مواجهة الجزائر في أوج عطائها على اللعب أمام فريق يعاني، لأن هذه المباريات هي التي سترفع نسبة المنافسة بالنسبة لنا”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، أمسية الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة الخامسة مساءً، لحساب ثمن نهائي كأس إفريقيا 2025 .