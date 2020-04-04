راكيتيتش يهدد مكانة بن ناصر الاساسية مع الميلان !

أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إهتمام فريق ميلان الإيطالي بخدمات اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسيكون إنتقال اللاعب الكرواتي إلى فريق ميلن الإيطالي تهديدا مباشرا للاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بما أنه يشغل نفس المنصب.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ميلان، سيعود الصيف المقبل، لمحاولة التعاقد مع راكيتيتش من جديد، بعدما حاول 3 مرات سابقة، ولكنه فشل.

وأضافت الصحيفة أن، إدارة الروسونيرى، حاولت ضم النجم الكرواتى، فى صيف 2018، وأعادت نفس الأمر فى صيف 2019، كما حاول ضمه فى الشتاء الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن، خروج راكيتيتش، من الفريق الكتالونى، فى الصيف المقبل، سيكون أسهل من السنوات السابقة، خاصة بعد رحيل المدرب إرنستو فالفيردى، الذى كان متمسكا ببقاء اللاعب.