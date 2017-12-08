بالفيديو..رالي صحاري الجزائر ينطلق رسميا من تلمسان

إنطلقت الطبعة الثالثة من رالي صحاري الجزائر فعليا الجمعة من مدينة العريشة بتلمسان وشهدت المرحلة الأولى تنافسا شديدا بين السائقين.

هذا وأعطيت الإنطلاقة الرمزية للحدث الخميس من الواجهة البحرية لمدينة وهران بحضور وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي.

وعبر السائقون في تصريحات لتلفزيون النهار عن أملهم في نجاح الطبعة الثالثة للرالي وأن تشهد تنافسا في إطار الروح الرياضية.

وحسم الجزائري فضيل علاهم المرحلة الأولى من السباق بفضل تحقيقه أفضل توقيت.

في حين حقق كُل من لطفي داود ونبيل جودي المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

وأكد شهاب بهلول رئيس الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية إلغاء المرحلة الأولى من رالي الدراجات بسبب تأخر وصول المتنافسين إلى وهران.