رامز جلال يثير الجدل بتعليق وهكذا ردّ أحمد حلمي على الأمر

يعيش الفنّان المصري رامز جلال حالة من القلق مؤخّرا، خلال انتظاره عرض فيلمه الجديد “رغدة متوحّشة”.

وعبّر جلال على هذا القلق بتعليق على حسابه بالإنستغرام، حيث نشر صورة بوستر الفيلم.

وأرفقه بتعليق قائلا: “اكتب عليه بسم الله توكلنا على الله والله المستعان”.

وأضاف:”اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم وربّنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وكان الفنان أحمد حلمي أوّل من قدّم له التّهنئة بطريقته الخاصّة، وكتب على تويتر” تعليقا.

وجاء في التعليق، مبروك يا رامز. يا رب بالتوفيق والنجاح وإن شاء الله تحقق كل رغداتك”، في إشارة إلى إسم الفيلم.