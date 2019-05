بعد 11 عاما.. “رامسي” يودّع أرسنال بالدموع !

وكرّم أرسنال لاعبه الذي قضى 11 عامًا مع “المدفجية”، لعب خلالها 369 مباراة، وقرر عدم تمديد عقده والإنتقال للعملاق الإيطالي.

وبعد المباراة التي انتهت بتعادل أرسنال مع ضيفه برايتون 1-1، سهرت أول أمس الأحد، قدم النادي هدية تذكارية للنجم الويلزي.

وقال رامزي الذي سقطت دموعه أمام الجمهور”يا لها من رحلة دامت 11 عامًا من حياتي جئت يافعًا، وسأرحل رجلًا”.

For 11 years of service, for 369 appearances, for 64 goals, for 62 assists, for those Wembley winners, for coming back from that injury to achieve what you have with us, for EVERYTHING you’ve given to this club, we just want to say…

THANK YOU, @aaronramsey! ❤️ pic.twitter.com/EuU6gQ5U1q

— Arsenal FC (@Arsenal) May 5, 2019