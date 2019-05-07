بعد 11 عاما.. “رامسي” يودّع أرسنال بالدموع !

ودّع اللاعب الولزي آرون رامسي، ناديه آرسنال الإنجليزي، بعدما وقّع لنادي جوفنتوس الإيطالي الذي سيحمل ألوانه الموسم المقبل.

وكرّم أرسنال لاعبه الذي قضى 11 عامًا مع “المدفجية”، لعب خلالها 369 مباراة، وقرر عدم تمديد عقده والإنتقال للعملاق الإيطالي.

وبعد المباراة التي انتهت بتعادل أرسنال مع ضيفه برايتون 1-1، سهرت أول أمس الأحد، قدم النادي هدية تذكارية للنجم الويلزي.

وقال رامزي الذي سقطت دموعه أمام الجمهور”يا لها من رحلة دامت 11 عامًا من حياتي جئت يافعًا، وسأرحل رجلًا”.