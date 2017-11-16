“رايتس ووتش” تتهم بورما بعمليات اغتصاب جماعي ضد الروهينغا

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قوات الأمن في مينمار، بارتكاب جرائم اغتصاب واسعة النطاق ضد مُسلمي الروهينغا بإقليم أركان.

وأكدت المنظمة في تقريها المكون من” 37 صفحة “، أن جرائم عنف جنسي واغتصاب جماعي

بالاضافة لاستعمال القسوة والإهانة من قبل أفراد الجيش وقوات الأمن في مينمار بحق نساء وفتيات مسلمي الروهينغا.

وقالت “سكاي ويلر”، باحثة حقوق المرأة في مجال حقوق الإنسان برايتس ووتش

كان الاغتصاب سمة بارزة ومدمرة في حملة التطهير العرقي التي قام بها الجيش البورمي ضد الروهينغا.

موضحة، أنه منذ 25 أوت الماضي وجيش مينمار يواصل اعمال القتل والاغتصاب في حق الروهينغا

ما أجبر أكثر من 600 ألف من الروهينغا على الفرار لبنغلادش.

وحذرت ويلز أنه في حالة لم تعمل هيئات الأمم المتحدة والدول الأعضاء معا، من أجل الظغط على بورما لإنهاء هذه الجرائم

فإن الهجمات العسكرية على أبناء الروهينغا تبدو حتمية.