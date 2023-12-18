رايفاتس: “الخضر يملكون حظوظ جيدة في “كان 2023″”

تحدث الناخب الجزائري الأسبق، الصربي ميلوفان رايفاتس، عن حظوظ الخضر في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بساحل العاج.

وصرح رايفاتس، في هذا الخصوص، لموقع “العربي الجديد”: “أرى أن المنتخب الجزائري يملك فرصة جيدة في كأس أمم إفريقيا القادمة”.

كما أضاف: “أعتقد أنهم أيضا في الطريق لتقديم تصفيات كأس عالم 2026 مميزة، وآمال أن يتأهلوا لهذا الموعد”.

وأردف: “أرشح العديد من المنتخبات للذهاب بعيداً في “الكان” المقبل، هناك الجزائر، ساحل العاج، مصر، المغرب، السنغال، نيجيريا، الكاميرون، تونس، وغانا”.

وتابع الصربي ميلوفان رايفاتس: “نعم أعتقد أن كل تلك المنتخبات لديها فرصها في الفوز بلقب هذه البطولة”.