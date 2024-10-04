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الرياضة

رباعي جزائري أساسيا في مواجهة أنجي ومرسيليا

بقلم عزبز طالبي
رباعي جزائري أساسيا في مواجهة أنجي ومرسيليا
أنجي
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عرفت مباراة أنجي الفرنسي ومستضيفه أولمبيك مارسيليا مشاركة أربعة لاعبين جزائريين في اللقاء. يتعلق الأمر بكل من بلقبلة، ملالي، فرحات وعبداللي.

وشارك الرباعي الجزائري قي المباراة التي عرفت حضورا كبيرا للأنصار في مدرجات ملعب فيلودروم.

وتجرى المباراة في هذه الأثناء بمعقل “لوام” ضمن الجولة السابعة من منافسة البطولة الفرنسية “الليغ1”.

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