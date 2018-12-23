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ربراب: مصنع ايفكون ستُكونُ جيلا جديدا من المهندسين والمسيرين في الجزائر

الوطني
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ربراب: مصنع ايفكون ستُكونُ جيلا جديدا من المهندسين والمسيرين في الجزائر
بقلم مصطفى.ق

قال رجل الأعمال أسعد ربراب أن تكنولوجية ايفكون ستُكونُ جيلا جديدا من المهندسين والمسيرين في الجزائر.

ونشر ربراب على صفحتة الرسمية في تويتر أن مصنع المستقبل لايفكون الذي سنقيمه في منطقة الأربعاء فريد من نوعه في العالم.

وأردف أن المصنع فرصة ثمينة لشبابنا وأنا فخور بتقديمه لبلدي وكل مواطنينا.


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