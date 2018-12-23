ربراب: مصنع ايفكون ستُكونُ جيلا جديدا من المهندسين والمسيرين في الجزائر

قال رجل الأعمال أسعد ربراب أن تكنولوجية ايفكون ستُكونُ جيلا جديدا من المهندسين والمسيرين في الجزائر.
ونشر ربراب على صفحتة الرسمية في تويتر أن مصنع المستقبل لايفكون الذي سنقيمه في منطقة الأربعاء فريد من نوعه في العالم.
وأردف أن المصنع فرصة ثمينة لشبابنا وأنا فخور بتقديمه لبلدي وكل مواطنينا.
تكنولوجية #ايفكون ستكون جيلا جديدا من المهندسين والمسيرين في #الجزائر. مصنع المستقبل لايفكون الذي سنقيمه في منطقة الأربعاء فريد من نوعه في العالم . إنه فرصة ثمينة لشبابنا وأنا فخور بتقديمه لبلدي وكل مواطنينا #ايفكون_مفخرة_جزائرية #سيفيتال @KamalBenkoussa pic.twitter.com/RcjNOS0akO
— Issad Rebrab (@IssadRebrab) December 23, 2018
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