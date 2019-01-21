ربط 31 ألف مؤسسة تربوية وصحية عن طريق القمر الصناعي ألكوم سات -1

شرعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في تنفيذ برنامج واسع النطاق.

لربط سبعة وعشرين ألف مؤسسة تربوية وأربعة آلاف مؤسسة صحية عن طريق القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات -1-.

وذلك في اطار تحسين الوصول الى خدمات قطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية، حسبما أفاد به بيان للوزارة .

موضحا أن هذه العملية ” تتماشى مع التزام الجزائر بتنفيذ الأهداف السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة في جدول أعمالها لعام 2030.

ويهدف هذا المشروع إلى ضمان العدالة وتوفير خدمة عمومية ذات نوعية للجميع، من خلال إنشاء شبكة الأقمار صناعية جديدة.

الى جانب خلق بيئة ملائمة لتطوير الاستخدامات ” بهدف “تحفيز دمج التكنولوجيات الجديدة في الاستخدام اليومي للقطاعات”.

وستتولى مؤسسة اتصالات الجزائرية الفضائية عملية الربط من أجل الاستفادة من مزايا وصلة القمر الصناعي.

لا سيما سرعة النشر، والتوافر العالي، وعرض النطاق الترددي المضمون والمشترك عبر كافة أنحاء البلاد

بالإضافة إلى التكفل القوي بالمناطق المنعزلة والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.