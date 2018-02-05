“رجال أعمال” يطالبون حناشي بالعودة لرئاسة “الكناري”

أشارت مصارد “النهار أونلاين” أن مجموعة من رجال الأعمال طالبوا الرئيس السابق لشبيبة القبائل محند شريف حناشي بالعودة على رأس الفريق بعد فتح رأس مال الشركة.

حيث تسعى هاته الأطراف إلى إقناع حناشي بالترشح خلال الجمعية العامة الإستثنائية المرتقبة بعد أيام من الآن والتي ستعرف فتح رأس مال الشركة.

وحسب مصادرنا فإن رجال الأعمال أبدو إستعدادهم لتقديم مبلغ مالي معتبر لحناشي من أجل نيل الأغلبية في مجلس إدارة النادي القبائلي.

وحسب ذات المعلومات فإن حناشي يبقى مترددا في قبول هذا العرض خصوصا وأنه لا ينوي قطع الطريق أمام شريف ملال الذي يرى فيه الشخص الأنسب.