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رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم في حملة نظمتها مصالح أمن البليدة

أخبار الجزائر
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رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم في حملة نظمتها مصالح أمن البليدة
بقلم عباس عادل

نظم أمن ولاية البليدة الحملة السنوية الثالثة للتبرع بالدم، حيث قام المركز الطبي الاجتماعي التابع للمصلحة الولائية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات،

وبالتنسيق مع مركز حقن الدم لولاية البليدة وعلى مدار 3 أيام، حملة تبرع بالدم على مستوى مقر أمن الولاية، مقر المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز والوحدة 101 لحفظ النظام ببني مراد بمشاركة مستخدمي الأمن الوطني على اختلاف رتبهم،

وهذا من أجل تفعيل الدور الذي تلعبه المديرية العامة للأمن الوطني لترقية عملية التبرع بالدم في صفوف الأمن الوطني لما لها من أثر انساني وفائدة لانقاذ الأرواح، وترسيخ روح التضامن في أوساط المجتمع باسهام رجال الشرطة في هذه الحملات.


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