أنيس رحماني: بعض الأطراف تحاول منع الإنتخابات لمساعدة بعض الدول الأجنبية

كشف المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، إن بعض الأطراف تحاول منع الجزائريين من الإنتخاب لترك الجزائر دون رئيس، ومساعدة بعض الدول الأجنبية.

وقال أنيس رحماني خلال تقييمه للحملة الإنتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر: “هناك بعض الأطراف وهي معروفة ومدعومة، تقتات من بعض الدوائر، وهدفها إدخال البلاد في أزمة، وإضعاف دور الدولة أمام الدول الأجنبية”.

مضيفا: ” هناك محاولات واضحة لمنع الجزائريين من الإنتخاب، لترك الجزائر دون ولي أمر، حتى تتمكن بعض الدول الأجنبية المنتجة للغاز، من الهيمنة على الموقف الجزائري وتغييب صوت الدولة في الخارج”.

وأكد المدير العام لمجمع النهار، أن ترك الجزائر من دون رئيس، يجعلها كجسم من دون رأس.

وفي ذات السياق، حذر أنيس رحماني، من تحويل مسار الحراك، إلى مسار العنف اللفظي أو الجسدي، أو تحويله إلى العصيان المدني، لأن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة.

أنيس رحماني يستنكر إستعمال بعض أفراد الجالية للعنف اللفظي والجسدي ضد إخوانهم الجزائريين

استنكر المدير العام لمجمع النهار، إستعمال بعض أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، للعنف اللفظي والجسدي ضد إخوانهم الذين قاموا بواجبهم وحقهم الإنتخابي.

وقال أنيس رحماني، إن بعض أفراد الجالية الجزائرية، خاصة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا، قاموا بالإعتداء اللفظي والجسدي على بعض الناخبين والإعلاميين، مؤكدا أن لكل جزائري، الحق في الإنتخاب وممارسة حريته.

ودعا الجزائريين، إلى صون صورة وطنهم، وعدم التصرف بهمجية تسيئ لصورة الجزائر الحضارية التي قدمها الحراك الشعبي.

أنيس رحماني يحيي قيادة الجيش ومختلف الأسلاك الأمنية على حمايتهم للمتظاهرين

أكد أنيس رحماني، أن الجزائر شهدت 42 جمعة من الحراك السلمي، دون سقوط قتيل أو جريح، وهي سابقة تسجل للجزائر أمام مختلف الدول التي تتغنى بالديمقراطية، سواء منها الأوروبية والعربية.

مضيفا: “10 أشهر من الحراك، قامت فيها مختلف المصالح الأمنية بحماية المتظاهرين ، ولم يثنها أي شيئ عن تقديم الحماية لهم، وذلك دون أن يستفيدوا من الراحة”.

أنيس رحماني يحذر من جزائريين لديهم جنسيات أجنبية يحاولون قيادة البلاد إلى الخراب

حذر المدير العام لمجمع النهار، من جزائريين مقيمين في الخارج، يحملون جنسيات أجنبية، وليس لديهم أي إرتباط ديني أو أخلاقي بالجزائر، يقومون بإطلاق بعض النداءات غرضها التخريب والعصيان وحرق البلاد.

وقال أنيس رحماني، أن هذه النداءات تصدر من بعض اللصوص الذين عملوا بالدولة الجزائرية وهم الآن مقيمين بالخارج.

أنيس رحماني يدعو الجزائريين لإنتخاب رئيس شرعي للبلاد

وفي ختام كلمته، دعا المدير العام لمجمع النهار، الجزائريين، لأداء واجبهم الإنتخابي، لإختيار رئيس شرعي منتخب بشرعية شعبية كاملة.

مؤكدا أن من يريد دولة مدنية، عليه بإنتخاب رئيس للبلاد.