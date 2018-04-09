رجل نبيل غايتي.. لأسكنه بيتي وأقاسمه حياتي

ككل امرأة بلغت مرحلة النضج التي تؤهلها لتحمّل المسؤولية،أجدني أواجه مصاعب الحياة،لأنني وحيدة بلا سند،بعدما استحالت العشرة الزوجية وحدث الانفصال.

عاصمية أبلغ من العمر 44 سنة، مطلقة أم لطفلين أبلغ من العمر 44 سنة، موظفة مستقرة أملك مسكنا خاصا، مقبولة الشكل.

طيبة وأمينة، جد متفهمة ومدركة لمعاني الحياة التي تقتضي الشراكة، من خلال هذا المقال أوجد طلبي المشروع وأعلن عن رغبتي في التجديد والبدء من جديد في تجربة أخيرة إن شاء الله.

مع رجل يتفهم ظروفي ويكون لي السند والدعم، أشترط منه الصلاح والاستقامة، من العاصمة أو ضواحيها، سنه يتراوح ما بين 50 إلى 60 سنة أقبله مهما كان وضعه الاجتماعي.

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