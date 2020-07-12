رحابي يقترح تغيير تسمية الجزائر وتمديد فترة العهدة بستة سنوات

قدّم الدبلوماسي والوزير السابق، عبد العزيز رحابي، مجمل اقتراحاته للتعديلات الواجب إضفاؤها على مسودة الدستور.

واقترح رحابي إعادة صياغة كلية للمادتين 30 و31 من الدستور، اللتين تتعلقان بمهام الجيش الوطني الشعبي وإمكانية تكلفيه بمهام خارج الوطن.

وأضاف رحابي في الصياغة الجديدة التي يقترحها رحابي، مهمة حماية النظام الدستوري للجيش، وهو ما لم يرد في مسودة الدستور.

وجاء نص المادة المقترحة كما يلي: “تتمثل مهمة القوات المسلحة الجزائرية، مكونة من القوات البرية والبحرية والجوية، في ضمان سيادة واستقلال الجزائر والدفاع عن سلامتها الترابية ونظامها الدستوري، وتضطلع بمهمة حماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية، الجيش الوطني الشعبي ينظم ويرسخ ويطور القدرات الدفاعية للأمة”.

ودعا الديبلوماسي إلى ضرورة تغيير تسمية الجزائر وتخليصها مما يعتبرها حمولة إيديولوجية عفا عنها الزمن، حيث اقترح تسمية “الجزائر” أو “الجمهورية الجزائرية”، كعنوان جديد للدولة الجزائرية.

واقترح في سياق آخر أن تدوم العهدة الرئاسية ست سنوات، وأن تكون واحدة عوض نظام العهدتين الحالي.

ويبني الوزير السابق فكرته على عدة أسباب، من بينها أن إعادة انتخاب الرئيس يترتب عليها تشجيع الفساد والمحسوبية وتعزيز السلطة الشخصية والانحراف النرجسي والترتيبات المشبوهة، وهو وضع لا يشجع، حسبه، على إطلاق الإصلاحات الحقيقية.