“رحاليستا” من الجزائر:” ماقدرتش نقاوم وحتى أنا جيت لأني اشتقت للبلاد هادي”

حلّ صانع المحتوى الليبي محمد السيليني والمشهور بـ”رحاليسنا” بالجزائر، وبالضبط في مدينة قسنطينة، أين كشف بأنه سيقوم بجولة سياحية لمختلف المناطق.

وعبر صفحته الرسيمة على فايسبوك، قال “رحاليستا” حول هذه الزيارة التي تقوده للجزائر: “أنا الآن في الجزائر، بما ان الكل يتدفق إليها ماقدرتش نقاوم وحتى انا جيت، لأني اشتقت للبلاد هذي”.

وراح “رحاليستا” الذي يعتبر من أشهر صانعي المحتوى في العالم العربي، يسرد سبب زيارته الى الجزائر، بالتزامن مع توافد آلاف الليبين اليها من أجل السياحة، حيث قال أن الشعب الجزائري مضياف بصدق ولا يريد مصلحة من خلف الترحيب بك.

كما راح يصف ذات المتحدث، جمال الجزائر وإختلاف تضاريسها حيث يوجد بها البحر، الصحراء، الجبال، المدن القديمة، في تنوع لن تجده في بلد آخر.

وبالإضافة الى ذلك، يضيف “رحاليستا”، أن الأسعار في الجزائر رخيصة، وستمكنك من التمتع بوقتك بتكاليف جد معقولة.

ولم يفوت “الرحالة” الليبي الفرصة للحديث عن بعض ما حصل له أثناء وصوله، ومنذ الساعات الأولى الى الجزائر، أين أعجب من الترحيب الذي يلاقيه وهو بسيارة تحمل ترقيم ليبي، حيث يحييه الجميع ويرحب به، مشددا على أنه الجزائر من الدول التي “تستاهل الزيارة” جدا.

وكان في استقبال “رحاليستا” بمدينة الجسور المعلقة حسب “ستوريات” هذا الأخير، الفلوڨر “خوباي” والذي يعتبر أيضا واحد من أفضل صانعي المحتوى في مجال الأسفار والسياحة في الجزائر والعالم العربي.

يذكر أن عدد كبير من الأشقاء الليبين توافدوا الى مختلف الولايات الجزائرية، مرورا عبر الحدود التونسية الجزائرية، في طفرة سياحية “خاصة” تعرفها الجزائر هذا الموسم الصيفي.