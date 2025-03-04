رحلات عمرة مُهداة.. أوريدو تُطلق عرضاً خاصاً برمضان

أعلنت Ooredoo الجزائر عن إطلاق عرض ترويجي خاص بشهر رمضان المبارك على خدمة “رنيني”.

ويتيح العرض للمشتركين تخصيص رنات الإنتظار الخاصة بهم بمجموعة متنوعة من الخيارات ذات الطابع الإسلامي، مثل الأدعية، الأناشيد، النصائح، والأحاديث.

كما يتيح العرض للمشتركين فرصة الاستفادة من هذه الرنات مجاناً. بالإضافة إلى دخولهم تلقائيًا في مسابقة فوز برحلات عمرة.

وبهذه المناسبة، أكدت Ooredoo على التزامها بتقديم خدمات مبتكرة لعملائها وتوفير تجارب مميزة خلال الشهر الفضيل.

ويتيح العرض للمستخدمين تخصيص رنات الانتظار، التي يمكن أن تكون دعاء، أناشيد، نصائح، أو أحاديث، وذلك دون أي تكلفة إضافية.

ويتم ذلك عن طريق الاتصال على الرقم 553 أو إرسال رمز الرنة عبر رسالة نصية قصيرة، أو عبر إدخال الكود #163*.

المسابقات المتاحة للمشتركين تزداد جاذبية، حيث ستتمكن 10 فائزين من الحصول على رحلات عمرة، بحيث يحصل كل فائز على عمرتين.

وسيتم تحديد الفائزين بناءً على عدد الرنات التي قاموا بتحميلها، مما يزيد من فرص المشاركة في هذه المسابقة القيمة.