رحلة شاقة لـ”سوسطارة” لمواجهة “غور ماهيا”  !

سيتكون تشكيلة إتحاد العاصمة أمام تنقل شاق، غدا الأحد، بإتجاه العاصمة الكينية نيروبي لمواجهة نادي “غور ماهيا” في إطارة منافسة كأس “الكاف”.

ومن المرتقب أن تنطلق رحلة “سوسطارة” من مطار هواري بومدين بداية من الساعة الثالثة زوالا، في رحلة عادية نحو العاصمة القطرية الدوحة.

قبل الإنطلاق من جديد نحو الجنوب الشرقي للقارة السمراء بكينيا، حيث سيقطع أشبال حمدي ما يفوق 13 ألف كيلوميتر طيلة الرحلة.

يشار إلى أن زملاء الحارس محمد الأمين زماموش سيطيرون لمدة لا تقل عن 12 ساعة كاملة قبل الوصول لنيروبي.