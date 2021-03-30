رحيل زطشي.. محرز يوجه رسالة مُشفرة !

علق سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز بطريقته الخاصة على صورة وداعية رئيس الفاف المُنتهية عهدته خير الدين زطشي.

جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وجه رسالة مُشفرة عندما نشر صورة جماعية لعناصر المنتخب الوطني رفقة الطاقمين الفني والإداري وكذا خير الدين زطشي.

الصورة التي تم التقاطها عقب مواجهة الخضر ضد بوتسوانا سهرة أمس الإثنين نشرها محرز على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

وأرفق محرز الصورة بعبارة:”أترككم تُعلقون على هذه الصورة” في إشارة للحمة الكبيرة الموجودة على مستوى المنتخب الوطني بين الجميع.

https://www.facebook.com/Riyad.Mahrez.RM26.7/posts/299074658240435