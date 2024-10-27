رخروخ.. 7500 مليار لإعادة تأهيل وصيانة الطرق الولائية والوطنية

قال وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، إنه تم منح مبلغ بأكثر من 126 ألف مليار دج كرخصة التزامات للقطاع الفرعي للأشغال العمومية.

وأضاف الوزير خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه تم اعتماد تسجيل 221 عملية في البرنامج الجديد برخصة التزامات بلغت 75,324 ملياردج. مضيفا أنه ومن أهم المشاريع التي تم برمجتها الطلبات المقترحة في إطار صيانة وتدعيم الطرق الوطنية والولائية والطرق السيارة التي تم تلبيتها والمتمثلة في عملية جديدة مخصصة لصيانة الطرق السيارة.

وأوضح الوزير أنه تم تسجيل 56 عملية لعصرنة وتدعيم ما يقارب 736 كم من طرق وطنية وولائية. وكذا 59 عملية من أجل صيانة الطرق الوطنية، بما فيها الصيانة الدورية المتمثلة في تزفيت 290 كم من الطرق الوطنية. بالإضافة كذلك إلى 48 عملية مخصصة لصيانة وتزفيت 510 كم من الطرق الولائية، و43 عملية مخصصة لتطوير تدعيم وصيانة المنشآت المطارية. كما أكد رخروخ على إنجاز أرضية لهبوط المروحيات (تندوف)، ودراسة تدعيم المدرج الرئيسي لمطار بشار.

أما فيما يخص صيانة المنشآت المطارية والبحرية، فأشار الوزير إلى أنه قد تمت الموافقة على كل المقترحات، وتقدر أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري التي تمت الموافقة عليها على 46 عملية بما يقارب 151,165 مليار دج.