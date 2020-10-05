رزيق: تعداد المحاضر لايعني التحكم في الوضع الرقابي

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، أن “تعداد المحاضر لايعني التحكم في الوضع الرقابي”.

وأكد رزيق، على هامش زيارة ميدانية قادته إلى ولاية المدية، أن “تعداد المحاضر لايعني بضرورة التحكم في الوضع الرقابي ويعكس عدم جدوى الحملات التحسيسية في بعض الولايات “.

وأضاف وزير التجارة أنه يجب ربط “نشاط القطاع برقم السجلات التجارية”.

ودعا رزيق إلى ضرورة تشيجيع الشباب نحو التوجه لإنشاء السجلات التجارية المتنقلة.

كما دعا وزير التجارة إلى ضرورة “إزاحة كل الوثائق الادارية”.

وقال رزيق “يجب منع طلب أكثر من بطاقة التعريف من الشاب، مع اسقاط شروط انجاز السجل التجاري السابقة كالمحل التجاري أووامتلاكه لعربة متنقلة”.

وألح وزير التجارة على ضرورة “إنتهاح سياسية عمل والتحسيس قبل الردع”، بالإضافة إلى “معاملة قطاع التجارة في اطار اخلاقية النشاط التجاري”.

وهذا حسبه “للرفع من نسبة العمل في هذا القطاع والقضاء على البيروقراطية”.