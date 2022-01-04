رزيق يتفقد مخزون زيت المائدة بمجمع سيفيتال في السمار بالعاصمة

قام كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات اليوم بخرجة ميدانية وحدة التخزين والتوزيع زيت المائدة لمجمع سيفيتال بالسمار في العاصمة.

وحسب بيان الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك تنذرج هذه الخرجة الميدانية في إطار متابعة تموين السوق بالمواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك. كما عاين الوزير مجمع خاص للتوزيع بالجملة للمواد الأساسية.

وأضاف بيان الوزارة لاحظ بنفسه كميات كبيرة من مادة زيت المائدة التي تم توزيعها على مستوى الجزائر العاصمة.

وعرفت الأيام الأخيرة السوق الوطنية نذرة في مادة زيت المائدة أين أرجعت الوزارة سبب ذلك إلى المضاربة .