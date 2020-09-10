رزيق يجتمع ممثلي جمعيات حماية المستهلك

ترأس وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس ،بمقر الوزارة ، اجتماع موسع مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك.

وخصص اللقاء لمتابعة العديد من القضايا المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلك، حسب بيان للوزارة.

واستعرض الوزير خطة عمل القطاع لاسيما في شقها المتعلق بإعادة تنظيم الأسواق، وفتح مراكز تجارية كبرى تتماشى وفق متطلبات المستهلك.

ودعى الوزير ممثلي جمعيات حماية المستهلك إلى تحسيس المستهلكين بضرورة استخدام وسائل الدفع الالكتروني في تعاملاتهم التجارية.

كما نوه الوزير بالدور البالغ الأهمية التي تؤديه الجمعيات اليوم في عمليات الشراكة مع قطاع التجارة وعمليات الإخطار والتحسيس والتوعية.

وتقدم الوزير بجزيل الشكر للجميع على تجندهم الدائم خدمة للمستهلك خاصة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا.