رزيق يجتمع ممثلي جمعيات حماية المستهلك

ترأس وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس ،بمقر الوزارة ، اجتماع موسع مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك.
وخصص اللقاء لمتابعة العديد من القضايا المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلك، حسب بيان للوزارة.
واستعرض الوزير خطة عمل القطاع لاسيما في شقها المتعلق بإعادة تنظيم الأسواق، وفتح مراكز تجارية كبرى تتماشى وفق متطلبات المستهلك.
ودعى الوزير ممثلي جمعيات حماية المستهلك إلى تحسيس المستهلكين بضرورة استخدام وسائل الدفع الالكتروني في تعاملاتهم التجارية.
كما نوه الوزير بالدور البالغ الأهمية التي تؤديه الجمعيات اليوم في عمليات الشراكة مع قطاع التجارة وعمليات الإخطار والتحسيس والتوعية.
وتقدم الوزير بجزيل الشكر للجميع على تجندهم الدائم خدمة للمستهلك خاصة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا.
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