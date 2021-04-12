رزيق يهنئ الجزائريين وعمال القطاع بمناسبة حلول رمضان الكريم

الوطني
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رزيق يهنئ الجزائريين وعمال القطاع بمناسبة حلول رمضان الكريم
بقلم خالد زوبيري

قدم وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، تهانيه إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول رمضان الكريم.

وقال الوزير في رسالة تهنئة نشرها عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”: “بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، يسرني أن أتقدم بأحر التهاني وأخلص الأماني و أجمل التبريكات لكل إطارات وموظفي القطاع داعيا لهم الله عز وجل دوام الصحة والعافية وثبات الخطى في مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطن خاصة في هذا الشهر الفضيل”.
قبل ان يضيف ذات المسؤول:”كما أهنىء بهذه المناسبة الطيبة كافة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى الجميع الشهر الفضيل بالخير و اليمن و البركات.”
“رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير”

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=984231

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