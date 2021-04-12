رزيق يهنئ الجزائريين وعمال القطاع بمناسبة حلول رمضان الكريم

قدم وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، تهانيه إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول رمضان الكريم.
وقال الوزير في رسالة تهنئة نشرها عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”: “بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، يسرني أن أتقدم بأحر التهاني وأخلص الأماني و أجمل التبريكات لكل إطارات وموظفي القطاع داعيا لهم الله عز وجل دوام الصحة والعافية وثبات الخطى في مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطن خاصة في هذا الشهر الفضيل”.
قبل ان يضيف ذات المسؤول:”كما أهنىء بهذه المناسبة الطيبة كافة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى الجميع الشهر الفضيل بالخير و اليمن و البركات.”
“رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير”
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