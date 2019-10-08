رسميا.. لجنة الإنضباط تُبعد “كازوني” عن الداربي العاصمي الكبير

عاقبت لجنة الإنضباط للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم مدرب فريق مولودية الجزائر “بيرنارد كازوني” بالإيقاف إلى غاية الاستماع لأقواله.

وذلك بعد طرده من طرف حكم مواجهة العميد ضد نجم مقرة بسبب احتجاجاته المتكررة ودخوله في مناوشات مع محافظ المقابلة “مسعود كوسة”.

“كازوني” سيكون محروما من دخول أرضية الميدان وكذا الاقتراب من غرف تغيير الملابس في الداربي العاصمي الذي سيجمع المولودية بالإتحاد.

لجنة الانضباط برمجت جلسة الاستماع لأقوال كازوني يوم الإثنين ال14 أكتوبر 2019 على الساعة ال11:00.

وعاقبت اللجنة المنعقدة اليوم الثلاثاء فريق وداد تلمسان بمباراة واحدة دون جمهور اضافة الى غرامة مالية قدرها 100.000 دينار جزائري بسبب استعمال ورمي الشماريخ في مواجهة مولودية سعيدة.