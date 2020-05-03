رسميا.. الفاف تكذب شائعات خسارتها قضية آلكاراز وتتوجه للقضاء !!

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رسميا.. الفاف تكذب شائعات خسارتها قضية آلكاراز وتتوجه للقضاء !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كذبت سهرة اليوم الأحد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” كل الشائعات التي تحدثت عن خسارتها قضية المدرب السابق للخضر “لوكاس آلكاراز”.

الفاف نشرت بيانا على موقعها الالكتروني كشفت فيه أن قرارات الفيفا الصادرة بتاريخ 24/09/2019 والتي تم إبلاغها بها بتاريخ 04/11/2019 ليست نهائية وملزمة.

البيان أضاف أن هذه القرارات قيد الاستئناف  لدى المحكمة الرياضية بلوزان ولم تصدر الآخيرة أي قرار نهائي في هذه القضية ليومنا هذا.

هذا كما أكدت هيئة زطشي بأنها ستلجأ للقضاء لاسترداد حقها من الأخبار المزيفة التي خلقت لها أضرار جسيمة غير مادية.


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