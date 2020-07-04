رسميا.. إتحادية ألعاب القوى تعلن إلغاء الموسم

أعلن اليوم السبت الاتحاد الجزائري لألعاب القوى إنهاء الموسم الرياضي (2019/2020) بدون إعلان البطل، وإلغاء الصعود والهبوط.

هذا القرار يأتي بعد أربعة أشهر من تعليق المنافسات، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الجزائر.

اتحاد ألعاب القوى قال في بيان عبر موقعه الرسمي:”تم الإعلان عن موسم 2019/2020 عامًا أبيضًا، مع إلغاء الصعود والهبوط، بما أن الوضع الصحي في البلاد، يجعلنا مجبرين على منح الأولوية للصحة العامة”.

“تم اتخاذ هذا القرار من قبل الاتحاد، بالتشاور مع الرابطات، والأندية، والمدربين الوطنيين، والمديرية الفنية، واللجنة الطبية”.