رسميا.. إلغاء المباراة الودية بين الخُضر والإمارات

ألغيت المباراة الودية التي كانت مبرمجة بين المنتخب الوطني للمحليين ونظيره الإماراتي يوم 23 ديسمبر المقبل، بسبب مشاركة الإمارات في خليجي 23.

وكان المنتخب الإماراتي منسحبا من المشاركة في هذه المنافسة بسبب إقامتها في قطر، إلا أنه تراجع بعد نقلها إلى الكويت.

وحسب مصدر موثوق، فإن المباراة ألغيت بصفة رسمية، بعدما راسل الإتحاد الإماراتي نظيره الجزائري ليخبره بإلغاء اللقاء الودي ويعتذر.

وكان الناخب الوطني رابح ماجر، قد اعلن مساء أمس السبت عن قائمة اللاعبين المحليين التي ضمت 21 لاعبا تحسبا لمواجهة الإمارات الودية.