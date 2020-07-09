رسميا.. السيتي يستقبل الريال في لقاء العودة بملعب الإتحاد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس عن إقامة المباريات المتبقية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على ملاعب الفرق المحلية.

بيان “اليويفا” أضاف أن جميع المباريات ستلعب دون حضور الجمهور تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وبهذا تأكد رسميا إجراء لقاء العودة من الدور الثمن النهائي لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بملعب الإتحاد.

يذكر أن لقاء الذهاب جرى بملعب سانتياغو بيرنابيو وانتهى بفوز زملاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز بهدفين لهدف.