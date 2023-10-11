رسميا.. بلماضي يعفي ايت نوري عن تربص أكتوبر

أعفى الناخب الوطني جمال بلماضي المدافع ريان نوري عن التربص الذي شرع فيه الخضر استعدادا لمبارتي الراس الأخضر ومصر.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر بيان رسمي لها، انها تواصلت مع الطاقم الطبي لفريق والفاهمبتون للتشاور عن إمكانية تسريح ريان ايت نوري.

وقالت أن ايت نوري أعفي رسميا عن التربص، بسبب إصابته على مستوى الرأس “ارتجاج على مستوى المخ” خلال المباراة القوية التي جمعت فريقه والفرهامبتون أمام أستون فيلا في نهاية الأسبوع الأخير.

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