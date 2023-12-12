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الرياضة

رسميا.. توقيف الدوري التركي وإعتقال رئيس أنقرة

بقلم عزيز طالبي
رسميا.. توقيف الدوري التركي وإعتقال رئيس أنقرة
تركيا
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أعلن الإتحاد التركي لكرة القدم توقيف جميع المسابقات الرياضية في تركيا بعد الاعتداء على رئيس وجماهير نادي أنقرة.

وقرر الإتحاد التركي، هذا الأمر بعد الاعتداء الكبير على الحكم في مباراة أنقرة أمام نادي تشايكور ريزه سبور.

وكانت بداية الفضيحة بالاعتداء على رئيس أنقرة على حكم المباراة خليل أوموت ميلير، وهو الرئيس الرياضي غوجو فاروق كوكا الذي أعتقل مباشرة بعد المباراة، بعد إجتماع طارئ عقد لمناقشة أعمال العنف.

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