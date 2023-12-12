رسميا.. توقيف الدوري التركي وإعتقال رئيس أنقرة

أعلن الإتحاد التركي لكرة القدم توقيف جميع المسابقات الرياضية في تركيا بعد الاعتداء على رئيس وجماهير نادي أنقرة.

وقرر الإتحاد التركي، هذا الأمر بعد الاعتداء الكبير على الحكم في مباراة أنقرة أمام نادي تشايكور ريزه سبور.

وكانت بداية الفضيحة بالاعتداء على رئيس أنقرة على حكم المباراة خليل أوموت ميلير، وهو الرئيس الرياضي غوجو فاروق كوكا الذي أعتقل مباشرة بعد المباراة، بعد إجتماع طارئ عقد لمناقشة أعمال العنف.

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