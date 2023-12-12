رسميا.. توقيف الدوري التركي وإعتقال رئيس أنقرة
أعلن الإتحاد التركي لكرة القدم توقيف جميع المسابقات الرياضية في تركيا بعد الاعتداء على رئيس وجماهير نادي أنقرة.
وقرر الإتحاد التركي، هذا الأمر بعد الاعتداء الكبير على الحكم في مباراة أنقرة أمام نادي تشايكور ريزه سبور.
وكانت بداية الفضيحة بالاعتداء على رئيس أنقرة على حكم المباراة خليل أوموت ميلير، وهو الرئيس الرياضي غوجو فاروق كوكا الذي أعتقل مباشرة بعد المباراة، بعد إجتماع طارئ عقد لمناقشة أعمال العنف.
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عاجل:
اعتقال رئيس نادي أنقرة غوجو، فاروق كوكا، بعد الاعتداء على الحكم خليل أوموت ميلر في اللقطة الشهيرة أمس.
كذلك أعلن الاتحاد التركي أنه أوقف جميع مباريات الدوري إلى أجل غير مسمى بعد اجتماع طارئ عقد لمناقشة أعمال العنف.
— عمرو (@bt3) December 12, 2023
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