رسميا.. درفلو يوقع لـ 4 سنوات مع “فيتيس” الهولندي

رسّم نادي “فيتيس أرنهيم” الهولندي تعاقده مع الدولي الجزائري، أسامة درفلو وذلك بعقد طويل الأمد لأربع سنوات “الى غاية 2022”.

وإجتاز النجم السابق لإتحاد العاصمة، الفحوصات الطبية بنجاح ليُوقع على عقده مع فريقه الجديد، ويُحقق حُلم الإحتراف الذي طالما راوده.

ويأمل هداف البطولة الوطنية للموسم المُنقضي بـ”18 هدفا”، أن يواصل تألقه مع بوابة “الإريديفيزي” لتناسب مؤهلاته مع طريقة اللعب فيها.

يُشار بأن “درفلو” ورغم عروضه القوية، إلا أنه يبقى ودون سبب مقنع مغضوبا عليه من طرف الناخب الوطني، رابح ماجر.