رسميا .. دريس مسعود ينسحب من مواجهة لاعب الكيان الصهيوني

انسحب البطل الجزائري دريس مسعود من منافسات الجودو بعد وقوعه أمام لاعب الكيان الصهيوني في الألعاب الأولمبية الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقام المسؤولون عن تنظيم الألعاب الأولمبية بشطب إسم البطل الجزائري من قائمة المصارعين في وزن أقل من 73 كلغ. بعد الزيادة في وزنه، لينسحب بطريقة ذكية و يتفادى إقصائه.

وكان يأمل دريس مسعود في خطف ميدالية في أولمبياد باريس، قبل أن يجد نفسه منذ البداية في موقف لا يحسد عليه، بعد وقوعه أمام كيان غير معترف به.

ويعتبر دريس مسعود أبرز الرياضيين الجزائريين المشاركين في اللآلعاب الأولمبية بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي أصبح عليها في الصنف العالمي، وهو الذي فاز على عدد كبير من الأبطال العرب والأفارقة.