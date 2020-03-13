رسميا.. مانشستر سيتي يُوقف “محرز” عن التدريبات !!

قرر بصفة رسمية فريق مانشستر سيتي الانجليزي تعليق جميع أنشطة كرة القدم في النادي بالنسبة للرجال والسيدات حتى إشعار آخر.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر ظهيرة اليوم الجمعة بيان جاء فيه:”تماشيا مع بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وإعلان تعليق مباريات المسابقة”.

وأضاف البيان:”مانشستر سيتي يعلن هو الآخر تأكيد تعليق أنشطة كرة القدم في النادي بالنسبة للرجال والسيدات حتى إشعار آخر”.

وبهذا سيكون النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” بعيدا عن التدريبات الى آجل غير مُسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة الأوروبية.