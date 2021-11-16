رسميا.. هذه هي المُنتخبات المُرشحة لمواجهة الخضر في المواجهة الفاصلة

تم منذ قليل التعرف رسميا على المُنتخبات التي يُمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022.

وسيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المُقررة شهر مارس المُقبل أحد المُنتخبات التالية:مالي، الكاميرون ، غانا، الكونغو الديمقراطية والمُنتخب المصري.

وستُجرى عملية القرعة يوم 18 ديسمبر المُقبل على هامش نهائي كأس العرب للمُنتخبات فيفا المُقررة بقطر.

وفي الوعاء الأول سيكون المُنتخب الوطني اضافة الى نيجيريا، تونس، المغرب وكذا المُنتخب السنغالي.