رسميا.. محرز ينضم لمانشستر سيتي

إنضم رسميا النجم الدولي الجزائري رياض محرز أمسية اليوم الثلاثاء لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من فريق ليستر سيتي.
وأعلن الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تعاقد السيتيزنس مع نجم الخضر لمدة 5 سنوات قادمة.
ونشر الحساب فيديو ترحيبي بمحرز يحمل عبارة:”مرحبا بك رياض محرز”.
هذا وعنون الحساب الرسمي للسيتي الفيديو بعبارة:”أفضل الأشياء تأتي لمن ينتظر”.
The best things come to those who wait… 🕘#welcomeriyad to Manchester City! 💙 #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0
— Manchester City (@ManCity) July 10, 2018
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