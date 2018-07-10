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رسميا.. محرز ينضم لمانشستر سيتي

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رسميا.. محرز ينضم لمانشستر سيتي محرز
بقلم عبد النور.حواز

إنضم رسميا النجم الدولي الجزائري رياض محرز أمسية اليوم الثلاثاء لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من فريق ليستر سيتي.

وأعلن الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تعاقد السيتيزنس مع نجم الخضر لمدة 5 سنوات قادمة.

ونشر الحساب فيديو ترحيبي بمحرز  يحمل عبارة:”مرحبا بك رياض محرز”.

هذا وعنون الحساب الرسمي للسيتي الفيديو بعبارة:”أفضل الأشياء تأتي لمن ينتظر”.


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