رسميا.. محرز ينضم لمانشستر سيتي

وأعلن الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تعاقد السيتيزنس مع نجم الخضر لمدة 5 سنوات قادمة.

ونشر الحساب فيديو ترحيبي بمحرز يحمل عبارة:”مرحبا بك رياض محرز”.

هذا وعنون الحساب الرسمي للسيتي الفيديو بعبارة:”أفضل الأشياء تأتي لمن ينتظر”.

The best things come to those who wait… 🕘#welcomeriyad to Manchester City! 💙 #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0

— Manchester City (@ManCity) July 10, 2018