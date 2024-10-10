رسوم تصل إلى 5 ملايين على التأشيرات الممنوحة للأجانب

رفعت السلطات العليا للبلاد بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، من حقوق الطابع المفروض على التأشيرة الممنوحة للأجانب. دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل. لتكون على شكل إيصال لدى قبضات الضرائب أو عن طريق طوابع منفصلة، وتصبح كالآتي:

− 500 دج عن تأشيرة خروج نهائي.

− 500 دج عن تأشيرة خروج وعودة،

− 5000 دج، عن تأشيرة التسوية صالحة من يوم واحد إلى يومين.

− 10 آلاف دج، عن تأشيرة التسوية صالحة من 3 إلى 7 أيام.

− 20 ألف دج، عن تأشيرة التسوية صالحة من 8 إلى 10 أيام.

− 25 ألف دج، عن تأشيرة التسوية صالحة من 11 إلى 15 يوماً.

− 50 ألف دينار، عن تأشيرة التسوية صالحة من 16 إلى 30 يوماً.

− 1000 دج، عن تأشيرة العبور صالحة من يوم واحد إلى سبعة 7 أيام.

− 5000 دج، عن تأشيرة التمديد صالحة من يوم واحد إلى 15 يوما.

− 10 ألاف دج، عن تأشيرة التمديد صالحة من 16 إلى 30 يوما.

− 15 ألف دج، عن تأشيرة التمديد صالحة من 31 إلى 45 يوما.

− 20 ألف دج، عن تأشيرة لتمديد صالحة من 46 إلى 90 يوما.

ويمكن أن يتم دفع هذا الحق عن طريق إيصال أو وضع طوابع منفصلة.