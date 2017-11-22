“ماحدث في بطولة العالم للمسايفة أساء لصورة الجزائر ونحن بحاجة لوزير قوي للنهوض بالرياضة”

“لدينا حساسية ضد الناجحين في الجزائر ولن أعود إلى الرياضة الجزائرية حتى يذهب مسؤولو الوزارة”

عاد الرئيس السابق لإتحادية الدراجات الهوائية، رشيد فزوين، للحديث عن تصريحاته السابقة في جريدة “النهار” حول تورط مسؤولين في قطاع الرياضة بتلاعبات مع الإتحاديات خلال السنوات السابقة.

ورفض الكشف عن أسماء المسؤولين، معتبرا أن ذالك من مهام الوزارة ومفتشيها ،كما طالب فزوين وزارة الشباب والرياضة بكشف طريقة صرف مبلغ 65 مليار سنتيم في تنظيم بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد و الحصيلة المالية والأدبية للدورة لمقارنتها مع حصيلته في تنظيم طواف الجزائر للدراجات في وقت سابق، كما انتقد فزوين واقع الرياضة الجزائرية.

وأكد أنه لن يعود إليها إلا بعد رحيل المسيرين الحاليين للوزارة، حيث صرح رشيد فزوين لقناة “راديو أم” الإلكترونية أمس قائلا:”وضعية الرياضة الجزائرية سيئة جدا و كل المشاكل التي عانيت منها كانت حصلة لنجاحي في تنظيم طواف الجزائد الدولي هناك تدخل فعلي في نشاط الاتحاديات”.

أما عن تصريحات الوزير ولد علي حول تحقيق الوزارة في قضية احتمال تورط عدد من إطاراتها في لتلاعب بالاتحاديات فقال:” الوزير قال أنه سيتصرف إذا منحته أسماء الإطارات، لكني لا أعتقد ذلك لأنه قال نفس الشيئ لمخلوفي في 2016 ، قال له أعطني أسماء وسأتصرف لكننا مازلنا ننتظر، الوزارة لديها كل ما يجب للتحرك فيما يخص المسؤولين، لديهم مفتشون وإطارات للتحرك لكن مثلما تقول جدتي عندما يفقد الذئب معالمه يكتفي بتتبع الحشرات “.

و أضاف ذات المتحدث:”الرياضة تائهة و الوزير مطالب بوضع سياسة للرياضة ،اتهاماتي لاطارة الرياضة تعود لسنة 2013 عندما قام تهمي و المفتش العام بتحقيق وهم من تاكدو من وجود متورطين، ولست أنا زورو او شرطي للتدخل في القضية لانه ليس دوري منح الاسماء للوزير”.كما تحدث فزوين عن تاثير خلاف بيراف والوزير في نقل بطولة العالم للمبارزة من قاعة حرشة إلى قاعة أخرى”.

وقال:”ماحدث في تنظيم بطولة العالم للمبارزة في الجزائر اساء لسمعة الجزائر دوليا،و اذا كان سبب ذالك قرب رئيس الاتحادية ببيراف فهذا كارثة ، لنكون اقوياء في الاتحايات نحن بحاجة الى لجنة اولمبية قوية و وزير قوي وهذا غير موجود حاليا و الرياضة تدفع الثمن”.

“الوزارة صرفت 65 مليار في مونديال كرة اليد ونريد الحصيلة المالية”

أكد رشيد فزوين الإشاعات التي تتحدث عن صرف الوزارة مبلغ بين 60 و65 مليار في تنظيم مونديال كرة اليد بدل الإتحادية وطالبها بتبرير طريقة صرف الأموال حيث صرح قائلا:”تنظيم بطولة العالم لكرة اليد كلفت الجزائر 65 مليار والوزارة هي التي نظمت بطولة العالم لكرة اليد ،وليست الاتحادية،و اتمني ان تكشف الوزارة عن طريقة صف الاموال وتقارن ذالك مع صرفي لـ30مليارفي 25 يوم من طواف الجزائر ، نريد معرفة من امضى الوثائق ومن امضي عقود السبونسور و من دفع الاموال للممولين وكم؟ نريد ان تكسف لنا الحصيلة المالية والادبية لبطولة “.

وأضاف:”انا متشائم بتنظيم الجزائر للالعاب الافريقة والمشاركة في اولمبياد طوكيو ،في بلادنا لا يحبون الناجحين والنجاحات وانا لن اعود الى الرياضة الا بعد ذهاب المسيرين الحاليين”.

أحمد راحم