رشيد مالك: “إتحاد العاصمة فريق كأس وهي ضمن أهدافنا”

أكد المناجير العام لإتحاد العاصمة “رشيد مالك”، أن سوسطارة فريق كأس، وهي ضمن أهداف الفريق هذا الموسم الذي لا يزال ينافس على لقب البطولة أيضا.

وقال مالك في تصريحات للإذاعة الوطنية: ” نحن على أتم الإستعداد لمباراة اليوم، ستكون صعبة بالنظر لمكانة الفريقين في البطولة”.

واضاف: “إتحاد العاصمة فريق كأس، ومن أهدافنا هذا الموسم تحقيق هذا التاج، ولا تنسوا أننا نلعب على كل الجبهات أيضا”.

وأبدى رشيد مالك تخوفه من الطاقم التحكيمي وتمنى أن يكون في المستوى

فقال: “أتمنى فقط أن يكون التحكيم في المستوى لهذه المباراة، حتى يبقي اللاعبون تركيزهم على المباراة فقط”.

وفيما يخص غياب بلجيلالي أكد رشيد مالك أن هذا الأمر يخص الطاقم الفني.

كما أكد ايضا أن زملاء القائد زماموش متواجدون بـ”تاغيت” التي تبعد 100 كلم عن بشار.