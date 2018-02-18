رشيد مالك يرد على مُدرب إتحاد الحراش:”هذي لياسما يا سي عباس”

رد المناجير العام لإتحاد العاصمة “رشيد مالك” على تصريحات مُدرب إتحاد الحراش “عزيز عباس” الذي قال فيها بأن “لياسما” واجهوا فريقه بكل قوة.

وقال رشيد مالك خلال نزوله أمسية اليوم الأحد ضيفا على برنامج “ستاد النهار” في تلفزيون النهار.

“مع كل إحتراماتي لعباس لي نحترموا وهو صاحبي لكن كي نكونوا في هذا المستوى ماشي معقول نُصرح بمثل هذه التصريحات”.

“واش حاب يقصد عباس.. بلي رفعنا الأرجل ضد فريق إتحاد بلعباس وطلعنا المستوى مع إتحاد الحراش.. هذا شيئ غير مقبول”.

وأضاف:”من هذا المنبر نقولو يا سي عزيز عباس هذه إتحاد العاصمة.. ولياسما فريق كبير ليس بحاجة لفعل مثل هذه الأمور”.