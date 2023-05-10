رعية مالية وشريكه مهددان بـ20 سنة سجنا لانخراطهما في حركة الأزواد بمالي

تمكنت مصالح الأمن بتمنراست من توقيف شابين في اطار التحقيق في قضية ذات وقائع خطيرة تهدد أمن واستقرار الوطن. تتعلق بانخراطها في جماعة إرهابية مسلحة الناشطة بدولة مالي المسماة ” الازواد”. ويتعلق الأمر بالمدعو ” ق.موسى” مالي الجنسية مقيم بتمنراست ويزاول عمله في شركة وطنية لانتاج الزفت وتعبيد الطرقات. اما شريكه المتهم الثاني ” ق.ماهر” من ولا دية اليزي، عامل بنفس الشركة الوطنية.

كما انطلقت التحريات في القضية سنة 2020، بدءا من لحظة توقيف المتهم الاول في قضية الحال المدعو ” ق.موسى”. وضبط بحوزته هاتف نقال. وبعد تفتيشه تم العثور فيه على صور له على متن سيارة رباعية الدفع “تويوتا” بيضاء اللون. وعلى متنها مجموعة من الأشخاص مسلحين بأسلحة حربية من نوع كلاشينكوف. وعليها رايات تحمل شعار الحركة الوطنية المسلحة لتحرير الازواد الناشطة بدولة مالي.

وتبين في إطار التحقيق أن المركبة المشبوهة التي كان يمتطيها المتهم ” ق.موسى” تعود للمتهم الثاني ” ق.ماهر”. الذي بعد توقيفه اعترف هو الآخر بنشاطه الارهابي ضمن نفس الحركة. كما كشفت الخبرة التقنية بعد تفتيش هاتفه النقال، على اتصالات ورسائل نصية ومحادثات صوتية مع أحد الإرهابيين الناشطين بالحركة المسلحة. وأخرى مع رئيسها.

وعند اخضاع المتهمين للاستجواب حلال التحقيق الابتدائي اعترف المتهم الاول” ق.موسى” بأنه اتفق مع المتهم الثاني “ق.ماهر”. الذي يعرفه بالشركة التي يعملان بها سويا، على التنقل الى دولة مالي الذي اقترح عليه فكرة الجهاد. وخلال تنقله التقى برئيس الحركة الوطنية المسلحة ” الازواد” المسمى ” ناجم”. وخلالها تلقى تديبا هناك وتم تسليحه بسلاح حربي من نوع “كلاشينكوف”.

هذه التصريحات تراجع عنها المتهم نفسه خلال مثوله للمحاكمة، مصرحا للمحكمة بأنه ليس له أي علاقة بالحركة. وأن ما صرح به خلال التحقيق كان تحت وطأة التعذيب. غير أن القاضي ذكره بأن التصريحات جاءت متسلسلة بأحداث مترابطة زمانا ومكانا. كما أن الصور التي عثر عليها في هاتفه تؤكد تواجده بالحركة ونشاطه في العمل المسلح معها.

وتمسك المتهم الثاني ” ق.ماهر” بالانكار القاطع لما نسب إليه. مؤكدا أنه ليس له أي علاقة بالتنظيم الإرهابي في دولة مالي.

من جهتها النيابة العامة اعتربت أن الوقائع ثابتة بركينها المادي والمعنوي في حق كلا المتهمين. ملتسمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق كل متهم مع غرامة مالية مقدرة بمليون دج، مع مصادرة الحجوزات. عن جناية الإنخراط في جماعة أو منظمة ارهابية وتخريبية تنشط بالخارج، جناية حيازة أسلحة ممنوعة وحملها دون رخصة من السلطة المختصة.