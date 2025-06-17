رغم تحذيرات الوزارة.. تلاميذ “الباك” يتفاجأون بمواضيع خارج المقترحات

إصطدم مترشحو شهادة البكالوريا صبيحة اليوم الثلاثاء من أسئلة إختبار مادة الفلسفة لشعبتي آداب وفلسفة ولغات أجنبية.

وأكد العديد من التلاميذ في حديث “للنهار”، أن أسئلة الفلسفة هذه السنة كانت خارج المقترحات التي اعتمدو عليها والمقالات التي اقترحها عليهم بعض الأساتذة. معربين عن إستيائهم لاتباعهم هذه الطريقة في حفظ المواضيع المقترحة وإهمال بعض الدروس. خاصة وأن وزير التربية في وقت سابق أكد أن أسئلة البكالوريا ستكون من المقرر الدراسي بفصوله الثلاثة.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد حذرت في وقت سابق من إتباع المواضيع المقترحة وال‘تماد عليها أثناء اجتياز امتحان البكالوريا وضرورو اتباع المقرر الدراسي ومراجعة كل الدروس بجميع الفصول. حيث كان التلاميذ يعوّلون على المقترحات في مادة الفلسفة ويعدون مقالات كاملة لتنتقل المقترحات حتى إلى مادة اللغة العربية والمواد العلمية.

وتضمن إختبار الفلسفة سؤال حول الشعور والأخلاق. حيث أن الطريقة الجدلية تناولت موضوع الأخلاق النسبي والمطلق، والطريقة الإستقصائية كانت حول الشعور. أما تحليل النص فكان حول موضوع الفرضية.

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