شهدت مباراة أولمبي الشلف وشبيبة بجاية، أعمال شغب كبيرة، بين أنصار الفريقين، خلال المواجهة التي جمعتهما، متجاهلين بذلك تهديدات “الفاف”.

واقتحم أنصار الفريقين أرضية الملعب بين شوطي المباراة، أين وقعت مشادات بين الطرفين، ورشق بالحجارة، في مشاهد كارثية شوهت الكرة الجزائرية.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أيام قليلة من إعلان “الفاف” خلال إجتماع مكتبها الفيدرالي، عن الإجراءات الردعية الجديدة التي اتخذتها في هذا الخصوص.

ومن المنتظر أن تسلط، الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عقوبات قاسية على الفريق المضيف بسبب هذه الحادثة.

للإشارة انتهت هذه المباراة بفوز الضيف شبيبة بجاية، على أصحاب الأرض أولمبي الشلف، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.