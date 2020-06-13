رفع الحجر كليا عن 19 ولاية وتعديل توقيت الحجر الجزئي عبر 29 ولاية

قرر الوزير الاول عبد العزيز جراد اليوم السبت رفع الحجر كليا عن 19 ولاية بينما تم تمديد الحجر الجزئي على 29 ولاية.

وجاء هذا القرار بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكورونا فيروس (كوفيد-19)، وبعد موافقة الرئيس تبون.

وأوضح البيان ان رفع الحجر الكلي مس 19 ولاية وهي:تمنراست، تندوف، إيليزي، سعيدة، غرداية، النعامة، البيض، تيارت، قالمة، سكيكدة، جيجل، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تيموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى، وميلة.

في حين تم تعديل توقيت الحجر الجزئي على 29 ولاية ليصبح من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.

والولايات المعنية هي: بومرداس، سوق اهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، ام البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، ادرار، الاغواط، الواد.

وسيتم رفع الحجر على باقي الولايات حسب الوضعية الوبائية لكل ولاية يضيف البيان.