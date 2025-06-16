رفع الطاقة الانتاجية للبطاقات النقدية إلى 50 ألف بطاقة يوميا

قام سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، صبيحة اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية إلى مركز تصنيع وشخصنة البطاقات النقدية الكائن ببئر التوتة بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن هذه الزيارة جاءت للوقوف الميداني على مدى تنفيذ التعليمات المسداة. من قبل الوزير سابقا بخصوص الرفع من الطاقة الانتاجية للمركز، والتي قام اليوم بمعاينة رفعها إلى 50.000 بطاقة يوميا. إثر وضع حيز الخدمة خط انتاج جديد مزوّد بأحدث التقنيات التي تستجيب إلى أعلى معايير السلامة والأمن.

حيث ستُساهم هذه العملية في تسريع آجال إنجاز و تسليم البطاقات النقدية “الذهبية” التي يناهز عددها حاليا 15 مليون بطاقة متدولة. فضلاً عن تعزيز الشمول المالي وتوفير الشروط الملائمة لتطوير الدفع الإلكتروني في بلادنا.

وفي ختام الزيارة، أكّد زروقي على ضرورة استغلال هذه الإمكانيات لتنويع باقة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر البطاقة النقدية. حسب طلبهم، والتي سيجري الإعلان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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