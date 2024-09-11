رفع درجة اليقظة باللون الأحمر.. أمطار غزيرة تتعدى 70 ملم وبرد بهذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة على الولايات الجنوبية والغربية.

ورفعت مصالح الأرصاد الجوية مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر. تُحذر من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة بكميات تتعدى 70 ملم محليا. و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من منتصف نهار اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الخميس. على ولايتي بشار و النعامة.

وفي نشرية خاصة، حذّرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 40 ملم. و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من منتصف نهار اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس على ولايات البيض، تلمسان، سيدي بلعباس و سعيدة.