رفع مدة العطلة لجنود الجيش الوطني الشعبي المتعاقدين من 21 إلى 30 يوما

أمر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء، سعيد شنقريحة، برفع مدة العطلة الخاصة بالجنود “رجال الصف” المتعاقدين، من 21 إلى 30 يوما.

وحسب معلومات مؤكدة تحصلت عليها “النهار أونلاين” من مصادر رسمية، فإن اللواء سعيد شنقريحة قد بعث بتعليمة للأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والنواحي ورؤساء الدوائر والمديريات المركزية والمديريات العامة بوزارة الدفاع الوطني مطلع هذا الأسبوع، يخطرهم فيها بهذا القرار القاضي برفع حجم العطلة السنوية.

وأما بخصوص العطلة لبقية مستخدمي وزارة الدفاع الوطني، فقد نصت تعليمات اللواء سعيد شنقريحة بأنها تبقى كما هي بدون أي تغيير.