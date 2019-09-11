رفع منحة المعاقين من 4 آلاف دينار إلى مليون سنتيم

قررت الحكومة رفع قيمة المحنة المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 150 بالمئة.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، أعقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الأربعاء، فإنه تقرر رفع قيمة منحة المعاقين إلى مليون سنتيم.

وكانت قيمة المنحة تقدر بأربعة آلاف دينار جزائري، يستفيد منها قرابة 264 ألف شخص معاق.

ومن المقرر أن يدخل هذا القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح أكتوبر المقبل.

كما تقرر أيضا التكفل بمجانية النقل الجوي على متن الطائرات لفائدة الأشخاص المعاقين.

كما قررت الحكومة الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروضة على أصحاب المؤسسات لتشغيل المعاقين من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة.