رمان :”استخلصنا عدد من الدروس خلال مواجهة جزر القمر”

أبدى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ارزقي رمان رضاه التام عما قدّمه لاعبوه أمام منتخب جزر القمر.

وقال ارزقي رمان في حديثه عقب الفوز الكبير بثلاثية مقابل صفر، اليوم “أفضل شيء تحضر به التشكيلة هي اللعب المباراة الودية الدولية، جاءتنا فرصنا نلعب أمام 3 منتخبات، اكتشفنا عدد من الأمور الفردية والجماعية”.

كما أضاف ارزقي رمان “استخلصنا عدد من الدروس و النقائص، و سنقوم بإصلاحها”.

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